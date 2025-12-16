यमन, अल-महरा में सऊदी अरब और यूएई आमने-सामने

यमन न्यूज़ के अनुसार, दक्षिण यमन में सऊदी और यूएई समर्थित ताकतों के बीच तनाव बढ़ रहा है। सऊदी अरब ने पूर्वी यमन के अल-महरा प्रांत में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की है।

“वतन की सिपर” नामक सऊदी समर्थित बल ने अल-महरा के सभी इलाकों में भर्ती शुरू करने की जानकारी दी है। युवाओं को भर्ती करने की प्रक्रिया इनके स्थानीय प्रतिनिधियों के जरिए हो रही है। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब जल्दी बड़ा कदम उठा रहा है ताकि यूएई समर्थित ट्रांज़िशन काउंसिल के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके।

दूसरी ओर, यूएई समर्थित ट्रांज़िशन काउंसिल ने घोषणा की कि वह अब यमन की स्वघोषित राष्ट्रपति परिषद के प्रमुख रशाद अल-अलीमी को मान्यता नहीं देते। उनका कहना है कि अल-अलीमी को सऊदी अरब ने नियुक्त किया है और यह यमन की संप्रभुता का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने अल-अलीमी के साथ सहयोग रोक दिया है और सऊदी समर्थित अन्य राजनीतिक पक्षों से भी यही करने का आग्रह किया है। ट्रांज़िशन काउंसिल पहले ही अल-अलीमी की तस्वीरें राष्ट्रपति महल से हटा चुकी है।