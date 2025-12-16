ईरान और बेलारूस ने सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने सोमवार को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में बेलारूस के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की।

मुलाकात के दौरान, बेलारूस की सुरक्षा परिषद के सचिव ने वैश्विक सुरक्षा की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और बहुपक्षीय प्रणाली का पालन जरूरी बताया और कहा कि ईरान और बेलारूस को साझा हितों के मामलों में एक-दूसरे का समर्थन जारी रखना चाहिए।

इस मौके पर विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने कहा कि बेलारूस समेत समान विचारधारा वाले और स्वतंत्र विकासशील देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देना ईरान की विदेश नीति की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने पिछले दो वर्षों में तय हुए समझौतों को लागू करने के लिए बनाए गए व्यावहारिक तरीकों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंधों का भविष्य रोशन नजर आता है। अब्बास अराक़्ची ने सुरक्षा क्षेत्र में ईरान और बेलारूस के बीच सहयोग को संबंधों के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बताया।

इस मुलाकात में वैश्विक स्थिति पर भी चर्चा की गई और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन को सामान्य होने से रोकने के लिए घनिष्ठ सहयोग पर जोर दिया गया।

