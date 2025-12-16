  1. होम
हिज़्बुल्लाह और हमास के डिसआर्मामेंट से पीछे हटा अमेरिका

16 दिसंबर 2025 - 14:55
समाचार कोड: 1762510
अल-अख़बार ने अमेरिका की हिज़्बुल्लाह और हमास के डिसआर्मामेंट की नीति में बदलाव की ओर इशारा किया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़, अमेरिका को एहसास हो गया है कि वर्तमान स्थिति में हिज़्बुल्लाह और हमास का पूरी तरह से निशस्त्र करना असंभव है। इसलिए वह डिसआर्मामेंट की नीति से हटकर इस हथियारों के उपयोग को रोकने की नीति की ओर बढ़ रहा है।
अल-अख़बार ने आगे लिखा कि हालांकि इस नीति के विवरण अभी अस्पष्ट और अधूरा है, लेकिन यह वर्तमान स्थिति की जटिलता को मानता है और अमेरिका इसके माध्यम से ग़ज़्ज़ा और लेबनान में हथियारों के उपयोग को कम करने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रम्प के प्रतिनिधि टॉम बरेक की मक़बूज़ा क्षेत्र की यात्रा सूचना इकट्ठा करने और ट्रम्प–नेतन्याहू बैठक की तैयारी के लिए हुई।
अल-अख़बार ने यह भी कहा कि सीरिया के मामले में अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि ज़ायोनी शासन जौलानी शासन के खिलाफ क्या कदम उठा सकता है।
इससे पहले, फॉरेन पॉलिसी ने ज़ायोनी शासन के एक अधिकारी के हवाले से कहा था कि हमास के हथियारों को "कमज़ोर करना या इकट्ठा करना" केवल एक कल्पना है और इसे लागू नहीं किया जा सकता।
 

