मादुरो के खिलाफ तल अवीव की हरकतें, वेनेज़ुएला से क्या चाहता है इस्राईल? 

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस्राईल वेनेज़ुएला में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की वेनेज़ुएला पर आक्रमण की योजना का उद्देश्य इस देश के तेल संसाधनों पर कब्ज़ा करना है, और इस्राईल इसे पूरा करने में पीछे नहीं है। तल अवीव चाहता है कि अमेरिका वेनेज़ुएला पर हमला कर दे, भले ही इस संघर्ष में अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़े।

और इसी काम के लिए अमेरिका में इस्राईल समर्थक रिसर्च संस्थान वेनेज़ुएला के तेल संसाधनों को लूटने का समर्थन कर रहे हैं तथा वेनेज़ुएला को “आतंकवादी” देश बताकर आक्रमण के लिए माहौल बनाया जा रहा है।

वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया माचाडो का कहना है कि हिज़्बुल्लाह और हमास वेनेज़ुएला में स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं।

नेतन्याहू ने लैटिन अमेरिका में अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं, जबकि इस क्षेत्र के कई आंदोलन लंबे समय से फिलिस्तीन का समर्थन करते आए हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि इस्राईल की यह रणनीति उसी तरह की है जैसी पहले इराक पर अमेरिका के आक्रमण के समय अपनाई गई थी। वेनेज़ुएला में मदुरो सरकार को कमजोर करना तल अवीव के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।

