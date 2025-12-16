रूस बेहद ताकतवर, देश की रक्षा के लिए तैयार रहें ब्रिटिश नागरिक 

ब्रिटिश सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रिचर्ड नाइटन ने कहा कि रूस ने पिछले बीस सालों में रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं और अपनी सशस्त्र सेनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए भारी निवेश किया है।

उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को खुद को किसी भ्रम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रूस एक बड़ी सैन्य शक्ति है और तकनीकी रूप से लगातार मजबूत हो रहा है।

जनरल नाइटन के अनुसार, रूस आधुनिक हथियार बना रहा है, जिनमें परमाणु वारहेड वाले टॉरपीडो और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले क्रूज़ मिसाइलें शामिल हैं।

ब्रिटिश सेना प्रमुख ने यूरोप में रूस फोबिया की नीति को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हालांकि रूस के द्वारा ब्रिटेन पर सीधे और बड़े पैमाने पर हमला करने की संभावना कम है, फिर भी सिर्फ सशस्त्र बल ही नहीं बल्कि देश के सभी नागरिकों को संभावित युद्ध के लिए मानसिक और व्यावहारिक रूप से तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए हैं और आने वाले समय में अधिक परिवारों को देश के लिए बलिदान देने का महत्व समझना पड़ेगा।

दूसरी ओर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि रूस का यूरोपीय देशों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बावजूद, यूरोपीय देश रूस को एक बड़े खतरे के रूप में पेश कर रहे हैं।

