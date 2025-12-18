फिलीस्तीन के समर्थन पर नॉर्वे से नाराज़ इस्राईल,  दूतावास बंद करने की तैयारी

इस्राईल के विदेश मंत्री गिडियोन सार नॉर्वे में अपना दूतावास बंद करने पर विचार कर रहे हैं। ऐसा नॉर्वे के फिलीस्तीन समर्थक रुख के कारण किया जा रहा है।

मई 2024 से इस्राईली दूतावास बिना राजदूत के ही चल रहा है। नॉर्वे द्वारा फिलीस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने के बाद इस्राईल ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया था।

इस्राईल को उम्मीद थी कि नॉर्वे में चुनाव के बाद रुख बदलेगा, लेकिन वामपंथी सरकार फिर से सत्ता में आ गई। ज़ायोनी अधिकारियों का कहना है कि नॉर्वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस्राईल के खिलाफ काम करता है।

नॉर्वे ने गज़्ज़ा युद्ध शुरू होने के बाद इस्राईल में निवेश रोक दिया था। इसके अलावा, नॉर्वे के संपदा कोष ने वेस्ट बैंक में ज़ायोनी बस्तियों से जुड़ी कंपनियों में निवेश भी घटा दिया है।

नॉर्वे की जनता का रवैया भी इस्राईल के खिलाफ है। हाल ही में इस्राईल और नॉर्वे के फुटबॉल मैच के दौरान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।