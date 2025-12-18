ज़ायोनी सेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान पर बमबारी की

अहलुल बैत (अ.स.) न्यूज़ एजेंसी -अबना की रिपोर्ट के अनुसार, जायोनी शासन के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों पर लगातार हवाई हमले किए।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इन हमलों का लक्ष्य दक्षिणी लेबनान के अल-जबुर, अल-क़त्रानी और अल-रीहान के ऊंचे इलाके थे। इसके अलावा, पूर्वी लेबनान के बेक़ाअ क्षेत्र में बुदाई और अल-हरमल के ऊंचे इलाके तथा दक्षिणी शहर दैर सिरयान में वादी अल-क़सीर पर भी हमला किया गया। इसके अलावा, एक ज़ायोनी ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान के अत-तय्यबा शहर के आसपास बमबारी की।

जायोनी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि हमारे सैनिकों ने लेबनान के विभिन्न स्थानों पर हिज़्बुल्लाह के शिविर और सैन्य इमारतों को निशाना बनाया है और हिज़्बुल्लाह के एक प्रशिक्षण शिविर और गोदाम में सैन्य ढांचे और लांचिंग पैड को नष्ट कर दिया है। अब तक इन हमलों के नतीजे में मानवीय हताहतों या नुकसान की मात्रा के बारे में कोई आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं हुई है।