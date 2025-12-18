ब्रिक्स डॉलर के विकल्प पर विचार कर रहा है, ब्राजील के शीर्ष अधिकारी ने किया खुलासा

ब्राजील के एक शीर्ष अधिकारी ने खुलासा किया है कि ब्रिक्स सदस्य देश विश्व व्यापार में अमेरिकी डॉलर के पूर्ण सफाए के इच्छुक नहीं हैं, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के लिए वैकल्पिक प्रणाली बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

प्राप्त विवरण के अनुसार, ब्राजील के राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार सिल्सो अमोरिम ने कहा कि ब्रिक्स देश डॉलर के उपयोग का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर भुगतान के लिए वैकल्पिक तंत्र होना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि क्या अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह से हटाने का इरादा है, हालांकि ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है। अमेरिका एक बड़ा देश है और इसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रणाली के लिए बहुत महत्व रखती है, लेकिन इसके बावजूद एक विकल्प का होना जरूरी है।

सिल्सो अमोरिम के अनुसार, ब्रिक्स सदस्य देश इस समय विभिन्न संभावित भुगतान प्रणालियों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ हल्कों का जोर इस बात पर है कि ब्रिक्स को आपसी व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग की ओर बढ़ना चाहिए, जो निस्संदेह एक विचारणीय विकल्प है, हालांकि ये सभी योजनाएं अभी प्रारंभिक चरण में ही हैं।

बता दें कि इससे पहले दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स के लिए साझी मुद्रा की शीघ्र स्थापना के संबंध में कहा था कि फिलहाल सदस्य देशों के पास ऐसी किसी मुद्रा को जारी करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, ब्रिक्स देशों को चाहिए कि वे आपसी व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग में वृद्धि करें।

याद रहे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स समूह वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार और पश्चिमी वर्चस्व के मुकाबले संतुलित आर्थिक ढांचे के निर्माण पर लगातार जोर देता रहा है।