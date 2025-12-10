सीरिया,  दमिश्क में सिलसिलेवार बम धमाके, भय और अफरा-तफरी

सीरिया की राजधानी दमिश्क में मंगलवार रात, अल-मेज़्ज़ा क्षेत्र में एक के बाद एक तीन विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी जिसके बाद राजधानी में भय और अफरा-तफरी फैल गई।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार रात राजधानी दमिश्क में अल-मेज़्ज़ा जिले के क्षेत्र में लगातार कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं, हालांकि इन विस्फोटों का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल सका है।

सीरिया के स्थानीय स्रोतों ने सूचना दी कि अज्ञात लोगों द्वारा दागे गए कई मोर्टार गोले सीरियाई राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित मेज़्ज़ा हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में गिरे।

स्रोतों ने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दागे गए तीन मोर्टार गोले मेज़्ज़ा सैन्य हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में जा गिरे