ईरान के साथ कोई भी संकट पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेगा

अल्जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान आले सानी ने अपने बयान में कहा कि हम ईरान के परमाणु मामले के कूटनीतिक समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। ईरान के साथ किसी भी समस्या का उत्पन्न होना क्षेत्र के देशों के लिए परिणाम और गंभीर प्रभाव रखता है।

उन्होंने कहा कि हमारे हमास के साथ संबंध 13 साल पहले अमेरिका के अनुरोध पर शुरू हुए। इन संबंधों के कारण हम आलोचनाओं और हमलों के दायरे में आ गए। हमास के साथ हमारे संबंध गज़्जा में युद्धविराम समझौते और कैदियों की रिहाई का कारण बने। हमारा समर्थन गज़्जा पट्टी के निवासियों के लिए था, न कि हमास आंदोलन के लिए। क़तरी नेता ने कहा कि कतर द्वारा हमास को वित्तीय समर्थन देने का दावा निराधार है।

मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान ने कहा कि संघर्ष के किसी एक पक्ष द्वारा मध्यस्थ देश पर हमला अनैतिक और निरर्थक है। इस्राईल का दोहा पर हमला उस समय हुआ जब हम हमास को युद्धविराम समझौते को स्वीकार करने के लिए राजी करने का प्रयास कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनी राष्ट्र के समर्थन को जारी रखेंगे, लेकिन हम कभी भी उन चीजों की मरम्मत नहीं करेंगे जिन्हें दूसरों ने नष्ट किया है। गज़्जा के निवासी अपनी भूमि से बाहर नहीं जाना चाहते और कोई भी उन्हें मजबूर नहीं कर सकता।