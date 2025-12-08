 सिखों ने दी जमीन, बनकर तैयार हुई मस्जिद; दूसरे गांव में पढ़नी पड़ती थी नमाज

पंजाब में इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए मलेर कोटला जिले के उमरपुरा गांव में सिख समुदायी की ओर से मस्जिद के लिए दान की गई ज़मीन पर मदीना मस्जिद का काम पूरा हो गया है। मस्जिद के उद्घाटन के मौके पर पर पंजाब के शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान लुधियानवी और मस्जिद के लिए ज़मीन दान करने वाले दूसरे सिख मौजूद थे। एक तरफ जहां हिंदु्स्तान में हिंदुत्ववादी संगठन सरकारी संरक्षण में मंदिर और मस्जिदों को लेकर लगातार बवाल कर रहे हैं,वहीं दूसरी ओर सिखों के जरिए दान गई जमीन पर मस्जिद की तामीर होने की खबर भाईचारे की मिसाल पेश करती है।

उमरपुरा गांव में जहां मस्जिद न होने की वजह से मुसलमानों को नमाज़ के लिए पड़ोसी गांव जाना पड़ता था। ऐसे में सिख समुदाय ने मस्जिद बनाने के लिए 6 एकड़ ज़मीन और 5 लाख रुपये दान किए थे। अब ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई है और अब मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए दूसरे गांव में नहीं जाना होगा।