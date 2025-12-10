इस्राईल और अमेरिका के आगे घुटने टेक चुकी हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं 

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के अवसर पर एक संदेश में, हुज्जतुल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन सय्यद साजिद नकवी ने कहा कि "फिलिस्तीन 1948 से खून में डूबा हुआ है, लेकिन पिछले दो वर्षों में, गज़्ज़ा पर अत्याचार और उत्पीड़न की काली रात छा गई है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक, अत्याचार, हिंसा और दमन जारी है, और मानव इतिहास में इसकी तीव्रता अभूतपूर्व रही है।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बड़ी शक्तियों और आक्रामक देशों के सामने असहाय हैं, और इसी असहायता के कारण फिलिस्तीनी लोग अभी भी अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। गज़्ज़ा में तथाकथित शांति समझौते भी इस्राईली शासन की नई पाबंदियों के कारण विफल हो गए हैं, और वैश्विक शक्तियों ने एक बार फिर फिलिस्तीनियों को धोखा दिया है।

आल्लामा साजिद नकवी ने पाकिस्तान में व्यापक भ्रष्टाचार के बारे में भी चेतावनी दी और कहा कि यह भ्रष्टाचार दीमक की तरह निचले स्तर से लेकर उच्चतम पदों तक पूरे देश में फैला हुआ है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्टें इस भ्रष्टाचार के स्पष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि एक न्यायसंगत व्यवस्था स्थापित नहीं की गई, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

पाकिस्तान की तहरीक-ए-जाफरिया पार्टी के अध्यक्ष ने अंत में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और इस्लामी देशों के शासकों से अपील की कि वे फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपने वादों और जिम्मेदारियों को पूरा करें ताकि गज़्ज़ा और अन्य उत्पीड़ित क्षेत्रों में मानवीय संकट समाप्त हो सके।