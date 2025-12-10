  1. होम
डेनमार्क ने अमेरिका को देश की सुरक्षा के लिए खतरनायक बताया 

10 दिसंबर 2025 - 14:12
डेनमार्क ने पहली बार अमेरिका को अपनी सुरक्षा खतरों की सूची में रखा है।

अहलेबैत (अ.स.) न्यूज़ एजेंसी (अबना) की रिपोर्ट के अनुसार, डेनमार्क के अखबार बीटी ने बताया कि डेनमार्क ने पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका को उन खतरों की सूची में शामिल किया है जो देश की सुरक्षा को जोखिम में डालते हैं। यह मामला डेनमार्क की खुफिया एजेंसियों के नए आकलन में सामने आया है।
बर्लिंग्स्के अखबार ने भी लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार डेनमार्क की खुफिया एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा खतरों के नक्शे में एक नकारात्मक स्रोत के रूप में दर्ज किया गया है।
इस दस्तावेज़ के अनुसार, अमेरिका अपने सहयोगियों और भागीदारों के खिलाफ भी आर्थिक और तकनीकी शक्ति का उपयोग दबाव के उपकरण के रूप में करता है। डेनमार्क के मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि अमेरिका के साथ-साथ, रूस और चीन को भी डेनमार्क के लिए सुरक्षा खतरे के रूप में पहचाना गया है।
हालांकि, डेनमार्क की सैन्य खुफिया सेवा के प्रमुख थॉमस अरेंसकिल्ड ने इस बात पर जोर दिया कि कोपेनहेगन अभी भी वाशिंगटन को सबसे मजबूत सहयोगी और यूरोप की सुरक्षा का मुख्य गारंटर मानता है।

