इस्राईल भविष्य में किसी आक्रामकता की गलती न करे, ईरान का जवाब अधिक कठोर होगा

ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने दोहा फोरम 2025 के अवसर पर मीडिया से बातचीत में कहा कि इस्राईल ने ईरान के प्रतिरोध को कम आंकने के कारण हमले की हिम्मत की।
उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इस्राईल का हालिया युद्ध गलत गणना का परिणाम था और भविष्य की किसी भी आक्रामकता का जवाब ईरान कठोर रक्षात्मक कार्रवाई से देगा। जरीफ़ ने जोर देकर कहा कि तनाव कम करना इस्राईल के लिए "सबसे अच्छा रास्ता" है।
जरीफ़ ने कहा कि इस्राईल ने इस आक्रामकता में गलत गणना के साथ प्रवेश किया और अंततः उन्हें पता चला कि ईरानी जनता का प्रतिरोध उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने से रोक देगा, और यही युद्ध समाप्त होने का कारण बना।
उन्होंने आगे कहा कि ईरान की दुश्मनी जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब देने की क्षमता रखता है। इस्राईल जानता है कि ईरान नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, लेकिन ईरान केवल रक्षात्मक स्थिति में ऐसा करेगा। अगर वे भविष्य में आक्रामकता से बचेंगे तो यह उनके लिए बेहतर होगा।
