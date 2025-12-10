गज़्ज़ा का प्रशासन सिर्फ फिलिस्तीनीयों के हाथों मे होगा 

फिलिस्तीन की आजादी केलिए सशस्त्र संघर्ष के अग्रणी इस्लामी आंदोलन हमास के विदेश प्रमुख खालिद मिशअल ने अलजज़ीरा टीवी चैनल के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा है कि गज़्ज़ा पट्टी का प्रबंधन संभालने का निर्णय केवल फिलिस्तीनी जनता को ही लेना चाहिए।

खालिद मशअल ने कहा कि गज़्ज़ा को सहायता की आपूर्ति एक अत्यंत आवश्यक कार्य है और आंदोलन का नेतृत्व इसी के प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। उन्होंने आगे कहा कि गज़्ज़ा में सहायता आपूर्ति युद्ध के समाप्ति के समझौते के दूसरे चरण में प्रवेश करने के लिए बुनियादी जरूरत है।

हमास प्रमुख ने जोर देते हुए कहा कि वास्तविक खतरा इस्राईली सरकार की ओर से है न कि गज़्ज़ा की ओर से, उन्होंने कहा कि गज़्ज़ा का प्रबंधन और संचालन फिलिस्तीनियों के हाथ में होना चाहिए और उन्हें ही गज़्ज़ा से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है।"

मशअल ने अपने एक वीडियो संदेश में भी कहा था कि "गज़्ज़ा में मौजूद प्रतिरोध अपने हथियार हरगिज़ नहीं डालेगी और न ही वह गज़्ज़ा पट्टी में किसी भी प्रकार की बाहरी निगरानी को स्वीकार करेगी।"