ईरान-ब्राजील के शीर्ष राजनयिकों की मुलाकात; कई मुद्दों पर चर्चा



ईरान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काज़ि म गरीबाबादी ने कहा है कि उनकी ब्राजील के राजदूत से मुलाकात हुई और इस अवसर पर दोनों देशों के संबंधों को विस्तार देने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि इस बैठक में व्यापक विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें ईरान और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल थे।

गरीबाबादी ने आगे कहा कि ईरान-ब्राजील संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति की गुंजाइश है, जिसे दोनों देशों के संबंधित अधिकारियों के निरंतर प्रयासों और पहलों के माध्यम से व्यवहार में लाया जा सकता है।