यमन के विभाजन की योजना को लेकर अंसारुल्लाह की गंभीर चेतावनी

अहलुलबैत (अ.स.) न्यूज एजेंसी -अबना- की रिपोर्ट के अनुसार, अंसारुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुस् सलाम ने 'यमन को विभाजित करने और पैट्रो डॉलर के बदले जायोनी शासन को तेल और गैस संसाधनों का नियंत्रण सौंपने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की तथाकथित संयुक्त योजना' पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह गठबंधन पूरी क्षमता से इस देश के रणनीतिक बंदरगाहों और द्वीपों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कहा कि गठबंधन से जुड़े बल, शरियत, अहलुल् सुन्नत और सहाबा जैसे नारों का दुरुपयोग करते हुए, व्यावहारिक रूप से जायोनी परियोजना के अनुसार काम करने वाले नौकर हैं; यह एक ऐसी परियोजना है जो सीधे तौर पर यमन की क्षेत्रीय अखंडता और इस देश के भविष्य को निशाना बना रही है।