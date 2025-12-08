ज़ायोनी सेना ने संयुक्त राष्ट्र बलों के मुख्यालय पर फिर हमला किया

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, आज सुबह एक बार फिर ज़ायोनी शासन की सुरक्षा बलों ने यरूशलम के शेख जर्राह इलाके में स्थित संयुक्त राष्ट्र से जुड़े फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यू) के मुख्यालय पर हमला किया।

रिपोर्ट के अनुसार, इन ज़ायोनी हमलावरों ने संयुक्त राष्ट्र से जुड़े बलों के मुख्यालय की तलाशी भी ली।

ज़ायोनी बलों ने एजेंसी में मौजूद लोगों के फोन जब्त करने के अलावा उनका बाहरी दुनिया से संपर्क भी काट दिया। यूएनआरडब्ल्यू ने बताया कि इस मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र के बल मौजूद नहीं थे और ज़ायोनी बलों का हमला संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसी की प्रतिरक्षा से संबंधित कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।

गज़्ज़ा पट्टी पर अपने हमलों के दौरान, ज़ायोनी शासन ने पहले भी संयुक्त राष्ट्र से जुड़े केंद्रों को बर्बर हमलों का निशाना बनाया है, जिसमें यूएनआरडब्ल्यू का मुख्यालय भी शामिल हैं।