तल अवीव का दावा, क़तर और तुर्की ने दिया हमास के निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव

स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ायोनी स्रोतों ने दावा किया है कि कतर और तुर्की ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत गज़्ज़ा युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण के तहत हमास आंदोलन को निरस्त्र कर दिया जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, यह दावा किया गया है कि उक्त प्रस्ताव में हमास के हथियार फिलीस्तीनी स्वशासन को सौंप दिए जाएंगे या फिर अंतरराष्ट्रीय निगरानी में स्टोर कर दिए जाएंगे।

ज़ायोनी स्रोतों ने दावा किया है कि इस प्रस्ताव के लिए दो साल की अवधि पर विचार किया गया है, लेकिन तल अवीव चाहता है कि इसे कुछ महीनों में लागू किया जाए।

यह खबर तब सामने आई है जब गज़्ज़ा पट्टी में हमास आंदोलन के प्रमुख खलील अल-हय्या ने जोर देकर कहा था कि यह आंदोलन तभी अपने हथियार सौंपेगा जब ज़ायोनी शासन का कब्ज़ा समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, हमास आंदोलन अपने हथियार फिलिस्तीन राज्य को सौंपने के लिए तैयार है जो भविष्य में गज़्ज़ा का शासन संभाले।

