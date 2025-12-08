सीरिया से इराक में घुसपैठ की फिराक में तकफीरी आतंकी 

इराक के एक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ ने सीरिया की अस्थिर स्थिति का हवाला देते हुए इस देश से आतंकवादियों के इराक में घुसने के प्रति चेतावनी दी है।

इराक की अल-मालूमा समाचार एजेंसी केअनुसार, इराकी सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ अब्दुल करीम खलफ ने जोर देकर कहा कि सीरिया से आतंकवादी तत्वों का स्थानांतरण जारी रहने पर इराक में सुरक्षा खतरे बढ़ जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इराक में आतंकवादियों के प्रवेश की अनुमति देना इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इराक और सीरिया के बीच की सीमा पट्टी की अच्छी तरह से रक्षा की जाती है, जिससे आतंकवादियों के लिए इराक की भूमि में घुसपैठ करना कठिन हो गया है।

खलफ ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इराक में किए गए आतंकवादी हमले सीरिया में स्थित आतंकियों द्वारा किए गए थे। सीरिया में स्थिति अभी भी जटिल बनी हुई है और यह देश व्यावहारिक रूप से विभिन्न लक्ष्यों वाले विभिन्न तत्वों के बीच बंटा हुआ है।