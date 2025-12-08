ज़ायोनी सेना प्रमुख का दावा, आश्चर्यजनक युद्ध की तैयारी कर रहा है तल अवीव 

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ायोनी सेना के प्रमुख ने कहा कि हम एक आश्चर्यजनक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और हमें सभी मोर्चों पर तैयार रहना चाहिए। वार्षिक सैन्य अभ्यास एक आश्चर्यजनक युद्ध की संभावना का अनुकरण करते हैं।

गज़्ज़ा पट्टी में आक्रमणकारी सैनिकों के मुख्यालय का दौरा करते समय, "ईयाल ज़मीर" ने दावा किया कि समझौते के हिस्से के रूप में ज़ायोनी सेना की वापसी को दर्शाने वाली पीली रेखा, इस्राईल के निवासियों की रक्षा के लिए एक नई सीमा रेखा और एक अग्रिम रक्षा रेखा है, और जरूरत पड़ने पर यह एक आक्रामक रेखा के रूप में कार्य करेगी। हम कभी भी हमास को पुनर्निर्माण नहीं करने देंगे।

इस ज़ायोनी सैन्य अधिकारी के दावे ऐसे समय में आए हैं जब गज़्ज़ा पट्टी में पीली रेखा के पास फिलिस्तीनी नागरिकों पर आक्रमणकारी सैनिकों द्वारा बिना किसी उद्देश्य के गोलीबारी की घटनाएं दैनिक रूप से दर्ज की जा रही हैं।