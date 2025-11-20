यूरोपीय संघ सूडान की रैपिड सपोर्ट फ़ोर्सेज़ के मुखिया दोगलो पर प्रतिबंध लगाने को तैयार

यूरोपीय संघ सूडान की रैपिड सपोर्ट फ़ोर्सेज़ के उप कमांडर अब्दुलरहीम दोगलो पर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप में प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। यूरोपीय राजनयिकों के अनुसार, ब्रुसेल्स में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में आज इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रतिबंधों में EU देशों की यात्रा पर रोक और उनकी संपत्तियों को फ़्रीज़ करना शामिल होगा।

RSF के एक कमांडर ने कहा कि जांच जारी है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, हालांकि इस कमांडर ने अल-फ़ाशिर शहर से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्टों को “बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया” बताया।

संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बता रहा है। ब्रिटेन ने भी सूडान में मानवाधिकार उल्लंघनों के चलते नए प्रतिबंध लगाने का संकेत दिया है। अप्रैल 2023 से शुरू हुई जंग में दसियों हज़ार लोग मारे गए हैं और लगभग 1.3 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं।

-