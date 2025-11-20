जन्नतुल बकी में दफ्न होंगे सड़क हादसे में जा गँवाने वाले भारतीय ज़ाएरीन

मदीना में हुए हादसे में जान गंवाने वाले हैदराबाद और अन्य जिलों के ज़ाएरीन की तदफीन जन्नतुल बक़ी में हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल इस हादसे में मारे गए लोगों की डीएनए जांच की जा रही है और दूसरी फॉर्मेलिटीज पूरी की जी रही हैं।

हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों की पहचान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन अधिकारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दुर्घटना में शव पूरी तरह जल गए थे।

बता दे कि सोमवार की तड़के, मदीना के पास एक ईंधन टैंकर से बस टकराने के कारण 44 भारतीयों की मौत हो गई थी। जिनमें से 42 तेलंगाना के थे। हादसे में बस में सवार यात्रियों में से केवल एक भारतीय ज़िंदा बचा था, जो अभी इलाज के लिए अस्पताल में है।