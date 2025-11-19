उत्तरी कुर्दफ़ान में सूडानी सेना और रैपिड सपोर्ट फ़ोर्सेज़ के बीच भीषण लड़ाई 

अहलबैत (अ) न्यूज़ एजेंसी -अबना- के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच संघर्ष प्रांत के कई हिस्सों तक फैल गया है और नए वीडियो दिखाते हैं कि कई मोर्चों पर लगातार लड़ाई हो रही है।

सूडान शील्ड फ़ोर्सेज़ ने घोषणा की कि उनके कमांडर अबू आक़िला कीकल हत्या के प्रयास में घायल हुए हैं। उनकी चोटें हल्की हैं और इलाज के बाद उन्होंने पुनः अपनी फ़ौज की कमान संभाल ली है। कीकल, RSF से अलग होकर अक्टूबर 2024 में सूडानी सेना में शामिल हुए थे।

तीसरे दिन भी पश्चिमी और उत्तरी कुर्दफ़ान में ज़मीनी लड़ाई बेहद तेज़ है और दोनों पक्षों के कई लड़ाके मारे या घायल हुए हैं।

सोमवार को कीकल को उम सियाला शहर के आसपास RSF के ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया था, जिसमें उनके तीन निजी गार्ड और एक फ़ील्ड कमांडर मारे गए।

RSF का दावा है कि उन्होंने सूडान शील्ड की कार्रवाई को विफल कर दिया और बड़ी संख्या में विरोधी लड़ाकों को मार गिराया या बंदी बना लिया।

सूडानी सेना ने सप्ताह की शुरुआत से बारा, काज़क़ील और उम सियाला क्षेत्रों को वापस लेने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है। यह अभियान, शहर अल-फ़ाशिर के पतन के बाद सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन माना जा रहा है।



दारफुर के गवर्नर और सूडान लिबरेशन मूवमेंट के प्रमुख मिनी अरको मनावी ने दावा किया कि उनकी संयुक्त फ़ौजों ने उत्तरी कुर्दफ़ान में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। दूसरी ओर RSF ने टेलीग्राम पर बयान जारी कर कहा कि उन्होंने सेना को भारी नुक़सान पहुँचाया है, सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया या घायल किया है और कई वाहनों और सैन्य उपकरणों को कब्ज़े में लिया है।

कुर्दफ़ान मोर्चा तेज़ी से बदल रही स्थिति का गवाह है। सेना शहरों को वापस लेने के लिए हमले कर रही है, जबकि RSF अल-ओबैद और उम-दुरमान के बीच मुख्य मार्गों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।