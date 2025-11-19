  1. होम
ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हवाई सहयोग पर प्रारंभिक समझौता

19 नवंबर 2025 - 14:47
समाचार कोड: 1752134
रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्ष एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, जिसमें हवाई नेविगेशन, सुरक्षा और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास शामिल होगा

ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के विमानन अधिकारियों ने हवाई सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है।
ईरान के सिविल एविएशन संगठन के प्रमुख हुसैन पूरफरज़ाना को यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के महानिदेशक सैफ मोहम्मद अल-सुवैदी की औपचारिक निमंत्रण पर अबूधाबी आमंत्रित किया गया।

इस दौरे के दौरान ईरानी और अमीराती विमानन अधिकारी एक संयुक्त बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच हवाई क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है।
चर्चा के मुख्य विषयों में उड़ान सुरक्षा में सुधार, तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान, दोनों देशों के बीच एयरलाइन कनेक्टिविटी का विस्तार और हवाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सहयोग शामिल होगा।
यह समझौता नियमित उड़ानों में वृद्धि और क्षेत्र में हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
 

