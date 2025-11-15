ग़ज़्ज़ा में मूसलाधार बारिश; हज़ारों टेंट पानी में डूब गए

ग़ज़्ज़ा पट्टी में ज़ायोनी नरसंहार के बीच तेज़ बारिश भी पीड़ितों के लिए मुश्किल बन गई है। गज़्ज़ा में तेज़ बारिश के बाद हज़ारों फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के टेंट पानी और कीचड़ में धँस गए। स्थानीय सिविल डिफ़ेंस के अनुसार, सर्दियों के बढ़ने के साथ हालात और बदतर हो जाएंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्दियों की शुरुआत और बारिश के बाद गज़्ज़ा के शरणार्थी शिविरों में लगे टेंट पानी और कीचड़ में पूरी तरह भर गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि शरणार्थियों के पास बारिश और ठंड से बचने के लिए टेंट के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है।

गज़्ज़ा सिविल डिफ़ेंस के प्रवक्ता महमूद बस्सल ने बताया कि बारिश सिर्फ एक घंटे तक हुई, लेकिन इसी दौरान हज़ारों टेंट पानी और कीचड़ में डूब गए। उन्होंने कहा कि सर्दी तेज़ होने के साथ मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी।

इसके अलावा, बारिश के कारण ख़ान यूनुस में स्थित “कुवैत स्पेशलाइज़्ड हॉस्पिटल” की बिजली भी ठप हो गई।