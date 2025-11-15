  1. होम
ईरान को बड़ी कूटनीतिक सफलता,  यूनेस्को की चार महत्वपूर्ण समितियों का सदस्य 

15 नवंबर 2025 - 14:39
इन चार समितियों में सदस्यता मिलने से ईरान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कानूनी मानकों, जैव-नैतिकता, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और सामाजिक नीति-निर्माण जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।

उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हुई यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में ईरान को चार अहम समितियों का सदस्य चुना गया है। इन समितियों में कानूनी समिति, अंतरराष्ट्रीय बायो-एथिक्स समिति (IBC), सांस्कृतिक संपत्तियों की वापसी और ज़ब्त किए गए सांस्कृतिक सामान की बहाली से जुड़ी अंतर-सरकारी समिति (ICPRCP), और सामाजिक परिवर्तन प्रबंधन समिति (MOST) शामिल हैं।
यह सफलता ईरान के विदेश मंत्रालय, यूनेस्को में ईरान के स्थायी मिशन और ईरान के नेशनल कमिशन फॉर यूनेस्को के आपसी सहयोग का परिणाम है।
इन चार समितियों में सदस्यता मिलने से ईरान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कानूनी मानकों, जैव-नैतिकता, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और सामाजिक नीति-निर्माण जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।
ये समितियां वैश्विक नियम तय करने, वैज्ञानिक सलाह देने, सांस्कृतिक विवादों में मध्यस्थता करने और सामाजिक शोध को नीति-निर्माण से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन समितियों में शामिल होना ईरान को वैश्विक स्तर पर अधिक सक्रिय और प्रभावशाली देश के रूप में स्थापित करता है।
बता दें कि यूनेस्को की यह जनरल कॉन्फ्रेंस लगभग दो सप्ताह तक चलने के बाद पूरी हुई।

