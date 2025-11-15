फिलिस्तीन ज़ायोनी आतंकियों ने मस्जिद में आग लगाई, क़ुरआन जलाया 

मक़बूज़ा फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में ज़ायोनी सेटलरों के जरिए मस्जिद को आग लगाए जाने की घटना से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में तीखा रोष है। फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच यह हमला ज़ायोनी आतंकवादियों की मानसिकता को दर्शाने के लिए काफी है।

इलाकाई लोगों के मुताबिक, ज़ायोनी अतिक्रमणकारियों ने उत्तर वेस्ट बैंक के सलफीत के पास मौजूद फ़िलिस्तीनी गांव दैर इस्तिया की हाज्जा हमीदा मस्जिद में आग लगा दी।

सुबह के वक्त की गई इस घटना के बाद सामने आई तस्वीरों में मस्जिद की दीवारों पर नस्लभेदी और फ़िलिस्तीन विरोधी नारे लिखे दिखाई दिए, मस्जिद के अंदर मौजूद कई कुरआन की कॉपियां भी जलाई गई। इसी दौरान, हिब्रोन के पास बेत उमर शहर में छापेमारी के दौरान ज़ायोनी बलों की गोलीबारी में दो फ़िलिस्तीनी बच्चों की मौत भी हो गई।