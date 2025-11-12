ज़ायोनी लड़ाकू विमानों के गज़्ज़ा पर बर्बर हमले

ग़ज़्ज़ा में युद्धविराम के लगातार उल्लंघन के बीच आज एक बार फिर जायोनी सेना ने उत्तर ग़ज़्ज़ा के बैत लाहिया शहर पर ज़बरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, ज़ायोनी सेना के लड़ाकू विमानों ने बैत लाहिया के उत्तर-पूर्व में स्थित “अल-तालीम” क्षेत्र को कई बार निशाना बनाया, जिसके बाद इलाके से घना धुआँ उठता देखा गया। इसके साथ ही जबलिया के पूर्वी इलाकों में भी गोलाबारी और बमबारी की गई।

हमास ने पहले ही कहा था कि 10 अक्तूबर को हुए युद्धविराम समझौते के बाद से इस्राईल लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है, और हर दिन, हर घंटे हमले जारी हैं।

इन हमलों में 271 फ़िलिस्तीनी, जिनमें 107 बच्चे, 39 महिलाएँ और 9 बुज़ुर्ग शामिल हैं, शहीद हो चुके हैं। वहीं 622 लोग घायल हुए, जिनमें 221 बच्चे, 137 महिलाएँ और 33 बुज़ुर्ग शामिल हैं।

जययोनी सैनिकों ने अब तक 35 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें कुछ मछुआरे और सीमावर्ती नागरिक शामिल हैं; इनमें से 29 लोग अब भी हिरासत में हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, जायोंनी सेना रोज़ाना योजनाबद्ध तरीके से ग़ज़्ज़ा के अंदर स्थित इलाकों में घरों को ध्वस्त कर रही है, जिससे नागरिक संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ है।

