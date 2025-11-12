इस्लामाबाद के बाद अब स्वात में धमाके,पाकिस्तान ने भारत पर लगाया आरोप 

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार दोपहर जिला अदालत के पास हुए आत्मघाती धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई और 36 घायल हुए। इसके बाद ब स्वत इलाके में भी आतंकी हमलों की खबर आ रही है । इसी बीच आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके पीछे भारत के हाथ होने की बात कही है। उन्होंने दावा किया कि, यह धमाका और अफगान सीमा के नजदीक कैडेट कॉलेज पर हुआ हमला, दोनों ही भारत द्वारा प्रायोजित आतंकवादी घटनाएं हैं
स्थानीय समयानुसार यह विस्फोट करीब दोपहर 1 बजे हुआ, जिसकी आवाज पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर तक सुनाई दी और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। धमाके के तुरंत बाद रेस्क्यू टीमें और सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे, इलाके को घेर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, यह एक सुसाइड अटैक था। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर का सिर घटनास्थल पर मिला, जिससे आत्मघाती हमले की पुष्टि हुई।
