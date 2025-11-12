चाबहार और ग्वादर पोर्ट निशाने पर,अमेरिका बना रहा है नए सैन्य अड्डे

अमेरिका के सैन्य अड्डों को लेकर ईरान के एक चौंकाने वाले दावे से हड़कंप मच गया है। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता हज़रत आयतुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार अली अकबर विलयाती ने दावा किया है कि अमेरिका चाबहार बंदरगाह और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पास नए सैन्य अड्डे स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। विलयाती के मुताबिक, यह कदम अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह चीन पर नियंत्रण रखना चाहता है और एशिया के व्यापारिक एवं ऊर्जा मार्गों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान और भारत पर दबाव बना रहा है। विलयाती ने खुलासा किया कि हाल के महीनों में पाकिस्तान के कई सैन्य अधिकारी अमेरिका की यात्राएं कर रहे हैं और वहां वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह गतिविधियां अमेरिकी रणनीतिक हितों से जुड़ी हैं।

