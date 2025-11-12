ईरान और सऊदी अरब के बीच हज 2026 को लेकर समझौता

ईरान और सऊदी अरब ने हज इंतेज़ाम को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तेहरान में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान ईरान और सऊदी अरब ने 2026 के हज प्रबंधों को लेकर एक नया समझौता किया है, जिसका उद्देश्य हज यात्रियों के लिए सुविधाओं और सेवाओं में सुधार लाना है।
यह समझौता ईरान की हज और ज़ियारत संगठन के प्रमुख अली रज़ा रशीदियान और सऊदी अरब के हज एवं उमरह मंत्री तौफीक बिन फ़ौज़ान अल-रबीआ के बीच आधिकारिक बैठक में हुआ।
बैठक में दोनों पक्षों ने प्रशासनिक और सेवा-संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और हज यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।
रशीदियान ने कहा कि “बैतुल्लाह के ज़ायरीनों की सेवा करना दोनों देशों के अधिकारियों के लिए एक साझा सम्मान है, जिसके लिए पारदर्शी और समन्वित योजना आवश्यक है।”
सऊदी मंत्री ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल का धन्यवाद करते हुए आशा व्यक्त की कि यह रचनात्मक सहयोग सभी हाजियों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करेगा।
रशीदियान ने कहा कि सभी कार्यक्रम और समारोह पिछले वर्ष की तरह सम्मान, गरिमा के साथ आयोजित किए जाएंगे।
