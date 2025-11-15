यमन का एयर-डिफेंस हमारी उम्मीद से ज़्यादा मजबूत : अमेरिकी पायलट

यमन की रसक्ष क्षमता के बारे में बात करते हुए एक अमेरिकी पायलट ने कहा है कि यमन की वायु-रक्षा क्षमता बहुत उन्नत है और यह हमारी सोच के स्तर से कहीं ज्यादा मजबूत है।

अमेरिकी सैन्य मामलों की वेबसाइट “टास्क एंड पर्पस” ने रिपोर्ट दी कि यमन का एयर-डिफेंस सिस्टम अमेरिका की अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली है।

रिपोर्ट में अमेरिकी B-52 परीक्षण उड़ान के पायलट के हवाले से कहा गया है कि यमन में हुए ऑपरेशनों ने साबित किया कि यमन की वायु-रक्षा पहले की तुलना में बहुत ज्यादा उन्नत है।

पायलट ने बताया कि यमन की एयर-डिफेंस क्षमता ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों के सीधे हमलों को बहुत अधिक जोखिम भरा बना दिया है।

इससे पहले अल-अख़बार ने भी लिखा था कि इस्राईल यमन के अंसारुल्लाह की बढ़ती सैन्य शक्ति से चिंतित है। ग़ज़्ज़ा में युद्धविराम के बाद यमन से निपटने को लेकर ज़ायोनी सुरक्षा हलकों में चिंता और चर्चाएँ बढ़ गई हैं, जो दिखाता है कि तल अवीव यमन की बढ़ती सैन्य क्षमता को लेकर बेचैन है।