कैरिबियन क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर ईरान की चेतावनी

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि कैरिबियन क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। उन्होंने सभी देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने की अपील की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कैरिबियन और लैटिन अमेरिका में अमेरिका की सैन्य गतिविधियों को खतरनाक बताया और वेनेज़ुएला की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की मांग की।

उन्होंने वेनेज़ुएला की चुनी हुई और कानूनी सरकार के खिलाफ सैन्य धमकी को कानून का खुला उल्लंघन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की गंभीर अवहेलना बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) में दर्ज बल प्रयोग पर प्रतिबंध का उल्लंघन है।

बकाई ने अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका द्वारा मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर हमलों को कई संस्थाओं ने अवैध और न्याय के बाहर की गई हत्याएँ कहा है। उन्होंने नशीली दवाओं की तस्करी के नाम पर वेनेज़ुएला की संप्रभुता का उल्लंघन बंद करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और उसके महासचिव की ज़िम्मेदारी की याद दिलाई कि वे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उल्लंघन और आक्रामक एकतरफ़ावाद को रोकने के लिए कदम उठाएँ।

