ग़ज़्ज़ा नरसंहार के दौरान आज़रबैजन और कज़ाकिस्तान ने दिया इस्राईल को 70% तेल 

दुनिया के 25 देशों ने ग़ज़्ज़ा में हो रहे अपराधों को जानते हुए भी पिछले दो वर्षों में इस्राईल को तेल बेचा है। अल-अख़बार के अनुसार, आयल चेंज इंटरनेशनल ने खुलासा किया है कि ग़ज़्ज़ा में जारी नरसंहार के दौरान 25 देशों ने इस्राईल को तेल सप्लाई किया।

संगठन ने ब्राज़ील में हुई COP30 बैठक के दौरान जारी रिपोर्ट में बताया कि अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान ने नवंबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच इस्राईल की 70% कच्चे तेल की ज़रूरत पूरी की।

रिपोर्ट कहती है कि इस्राईल को ईंधन देने वाले ये देश, ग़ज़्ज़ा में हो रहे अपराधों से पूरी तरह वाकिफ थे और फिर भी ऐसा करते रहे। संगठन ने कहा कि इस सीधी भागीदारी के कारण यह ज़रूरी है कि इन देशों को इस नरसंहार में शामिल माना जाए और उनसे मांग की जाए कि वे अपनी भूमिका स्वीकार करें और इस सहयोग को तुरंत बंद करें।

इस NGO ने इससे पहले Data Desk नामक अनुसंधान संस्था को इस्राईल की ओर होने वाली अंतरराष्ट्रीय तेल शिपमेंट्स की निगरानी का काम दिया था। इस जांच में 323 तेल-टैंकर, कुल 21.2 मिलियन टन कच्चा तेल, इस्राईल भेजे जाने की पुष्टि हुई

अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान के अलावा, रूस, ग्रीस और अमेरिका इस अवधि में इस्राईल को रिफाइंड तेल उत्पाद भेजने वाले प्रमुख देशों में हैं।

अमेरिका एकमात्र देश है जो इस्राईल के लिए सैन्य विमान के विशेष ईंधन JP-8 की सप्लाई करता है।