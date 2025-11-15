अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार ने कहा है कि ईरान के परमाणु मामले को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भेजे जाने की संभावना बहुत कम है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार लॉरेन्स नॉर्मन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि IAEA से ईरान के मामले को सुरक्षा परिषद भेजना लगभग असंभव है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय ट्राइका (ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी) अगले हफ्ते IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में ईरान पर सहयोग न करने का आरोप लगाएंगे।

लॉरेन्स नॉर्मन ने कहा कि निकट भविष्य में ईरान के साथ तनाव बढ़ने की संभावना कम है। ऐसा लगता है कि अभी कूटनीति को मौका देने का फैसला लिया गया है, इसलिए न मामला सुरक्षा परिषद जाएगा और न ही ईरान के खिलाफ कोई नया प्रस्ताव आएगा।

नॉर्मन ने यूरोपीय देशों के लिए दो संभावित विकल्प बताए: एक, वे ईरान पर दो मुद्दों पर दबाव बना सकते हैं — IAEA जांच में कथित सहयोग न करना और जून से परमाणु स्थलों तक एजेंसी की सीमित पहुँच।

उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते ईरान पर दबाव बढ़ाना संभव नहीं लगता, लेकिन अगर अगले दो महीनों में ईरान की ओर से रिपोर्टिंग और निरीक्षण में बदलाव नहीं हुआ, तो हालात बदल सकते हैं।

अमेरिका और यूरोपीय देश ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर दबाव डाल रहे हैं, जबकि ये ही देश कभी भी अपने JCPOA परमाणु समझौते के वादों पर पूरी तरह नहीं टिके। IAEA अब तक कई बार आधिकारिक और तथ्य-आधारित रिपोर्टों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह शांतिपूर्ण बता चुका है।