मिस्र की चेतावनी, सूडान का विभाजन हमारी लक्ष्मण रेखा 

मिस्र ने अपनी सीमाओं के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता पर चेतावनी देते हुए कहा है कि सूडान का विभाजन काहिरा के लिए “लक्ष्मण रेखा” है, और वह किसी भी स्थिति में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं पड़ने देगा।

अहलेबैत न्यूज़ एजेंसी — अबना के अनुसार, मिस्र ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी तरह का उल्लंघन कड़ी प्रतिक्रिया का कारण बनेगा। मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्दुलआती ने बुधवार रात मीडिया से कहा कि “मिस्र की सीमाओं की रक्षा पवित्र जिम्मेदारी है। कोई भी पक्ष इन सीमाओं को चुनौती नहीं दे सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ किसी भी खतरे का जवाब स्पष्ट और निर्णायक होगा। उन्होंने कहा कि मिस्री सेना देश की सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और “कोई भी इससे खिलवाड़ नहीं कर सकता।”

सूडान की आंतरिक स्थिति पर बात करते हुए, अब्दुलआती ने सूडान की वैध संस्थाओं, विशेषकर राष्ट्रीय सेना के लिए मिस्र के समर्थन को दोहराया और उसे “सूडान की एकता का एकमात्र जमानती” बताया। उन्होंने सरकार के ढांचे के बाहर किसी समानांतर समूह या मिलिशिया के अस्तित्व का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे ढांचे “सूडान के विभाजन का आधार बनते हैं और मिस्र इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा।”

विदेश मंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को “अटूट रिश्ता” बताया और कहा कि मिस्र और सूडान के लोग दो देशों में बंटी एक ही क़ौम हैं। सूडान में जो हो रहा है, वह सूडानी जनता की क्षमताओं को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट करने का प्रयास है।

उन्होंने 12 सितंबर को मिस्र, सऊदी अरब, UAE और अमेरिका द्वारा जारी किए गए “चार-देशीय घोषणा पत्र” का उल्लेख किया, जिसे उन्होंने सूडान को संकट से बाहर निकालने का रोडमैप बताया।

अब्दुलआती ने सूडान संकट के लिए सैन्य समाधान को खारिज करते हुए सभी पक्षों से व्यापक राजनीतिक समाधान की ओर बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने पड़ोसी देशों के रास्ते सूडान में भेजे जा रहे हथियारों को रोकने की मांग की और विदेशी हस्तक्षेपों को “सूडान की तबाही की जड़” बताया।

