हिज़्बुल्लाह की चेतावनी, बर्दाश्त की हद होती अब और नहीं 

लेबनान में हो रहे लगातार ज़ायोनी हमलों के बीच हिज़्बुल्लाह के महासचिव शेख़ नईम क़ासिम ने चेतावनी दी है कि “इन हमलों का जारी रहना संभव नहीं, हर चीज़ की एक हद होती है,” जिसे समूह की पहली औपचारिक वार्निंग माना जा रहा है।

ज़ायोनी सुरक्षा एजेंसियों का आकलन है कि हिज़्बुल्लाह अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से मजबूत कर रहा है और हालिया हमलों का जवाब दे सकता है।

अमेरिका ने साल के अंत तक हिज़्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण के नए चरण के लिए समयसीमा तय की है, जबकि मिस्र वाशिंगटन के साथ मिलकर एक राजनीतिक समाधान का मसौदा तैयार कर रहा है।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय राजनयिकों और मीडिया की बढ़ी हुई गतिविधियाँ लेबनान में संभावित संघर्ष की चिंता दर्शा रही हैं।

विश्लेषकों के अनुसार, मौजूदा स्थिति में हिज़्बुल्लाह की “रणनीतिक अस्पष्टता” एक जानबूझकर अपनाई गई नीति है, ताकि इस्राईल और उसके सहयोगियों की खुफिया गतिविधियों को भ्रमित रखा जा सके।