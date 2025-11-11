दिल्ली धमाके के बाद हालात तनावपूर्ण, पाकिस्तान में अलर्ट 

राजधानी दिल्ली में हुए कार बम धमाके मे कम से कम 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है। दिल्ली में हुए भीषण ब्लास्ट में 10 की मौत और 24 घायल हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. सुरक्षा एजेंसियां देशभर में छापेमारी कर रही हैं, संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है और लाल किला बंद कर दिया गया है. मामले में UAPA के तहत FIR दर्ज की गई है।

वहीं इस हमले के बाद पड़ोसी देश में भी हलचल देखने को मिल रही है। इस ब्लास्ट के बाद एक तरफ जहां पाकिस्तान की सेना और सरकार अलर्ट मोड में है। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स में डर का माहौल है। सोशल मीडिया यूजर्स एक दूसरे से भारत में हुए ब्लास्ट के बारे में पूछ रहे हैं और अपने-अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।