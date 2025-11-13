अमेरिका और इस्राईल को युद्ध अपराधों के लिए न्याय के कटघरे में लाया जाए

ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए पत्र में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की स्वीकारोक्ति से वाशिंगटन की सीधी दखलअंदाज़ी और युद्ध अपराध साबित हो गए हैं, इसलिए अमेरिका को ईरानी जनता को हुए भौतिक और मानसिक नुकसान की पूरी भरपाई करनी चाहिए और जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।

ईरानी विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद को पत्र भेजा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया बयान की कड़ी निंदा की गई है। अराक़्ची ने मांग की है कि इस हमले के सभी जिम्मेदारों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई हो।

पत्र में कहा गया है कि 6 नवंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि इस्राईल का ईरान पर हमला अमेरिका के नेतृत्व में हुए और वे स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। अराक़्ची ने इस बयान को अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमलों का सुबूत बताया ।

ईरानी विदेश मंत्री ने याद दिलाया कि इस्राईल और अमेरिका के हमले में 1100 से अधिक निर्दोष नागरिक शहीद और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, जबकि ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु स्थापनाओं सहित कई गैर-सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाइयाँ संयुक्त राष्ट्र चार्टर, एनपीटी समझौते और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की खुली उल्लंघन हैं।

अराक़्ची ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अमेरिका को ईरान और ईरानी जनता को हुए सभी भौतिक और नैतिक नुकसान की पूरी भरपाई करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और अन्य जिम्मेदारों को युद्ध अपराधों, गैर-सैन्य ठिकानों पर हमलों और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।