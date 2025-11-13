लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन बंद करे इस्राईल 

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने लेबनान के खिलाफ जारी ज़ायोनी हमलों की निंदा किए बिना कहा कि इस्राईल को लेबनान के ऊपर अपनी उड़ानें रोक देनी चाहिए।

अल-जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए, लेबनान के खिलाफ जारी ज़ायोनी हमलों की निंदा किए बिना कहा कि मैं सभी पक्षों से अपील करता हूँ कि वे नागरिकों की रक्षा करें और ऐसे हालात पैदा करें जो लेबनान और इस्राईल के बीच स्थायी युद्धविराम की ओर ले जाए।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि ज़ायोनी बलों की ब्लू लाइन के उत्तर में मौजूदगी और उनके लेबनान पर हमले, लेबनान की संप्रभुता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का उल्लंघन हैं। मैं एक बार फिर इस्राईल से ब्लू लाइन के उत्तर के क्षेत्रों से पीछे हटने और लेबनान के ऊपर सभी उड़ानों को तुरंत रोकने की अपील करता हूँ।"

एंतोनियो गुतारेस ने आगे कहा कि "यूएनआईएफ़आईएल, लेबनानी सेना के लितानी नदी के दक्षिण में तैनाती के प्रयासों का समर्थन करेगा। इस्राईली बलों द्वारा यूएनआईएफ़आईएल की चौकियों के पास गोलीबारी करना या शांति सैनिकों पर हमला करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं।"