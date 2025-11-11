ईरान ने दिल्ली धमाके पर दुख जताया, कहा हम भारत के साथ 

ईरान के भारत स्थित दूतावास ने लाल किला कार ब्लास्ट में कई भारतीय नागरिकों की मौत और घायल होने पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने भारतीय सरकार और जनता के प्रति हार्दिक शोक जताया और पीड़ित परिवारों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त की और उन्हें धैर्य एवं सांत्वना की कामना की।

साथ ही, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी प्रार्थना की गई। इस संदेश के माध्यम से ईरान ने इस दुखद घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भारत के साथ खड़े रहकर एकजुटता का संकेत दिया है।

दिल्ली के लाल किला में हुए इस हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस हमले में इस्तेमाल होने वाली i20 कार हरियाणा की बताई जा रही है और यह गुरुग्राम नॉर्थ आरटीओ में पंजीकृत है। उल्लेखनीय है कि इस कार को एक साल के भीतर सात बार बेचा जा चुका है।

दिल्ली में हुए धमाकों के बाद मुंबई में मध्य रेलवे ने सुरक्षा कड़ी कर दी है।

