इस्राईल का विरोध करने पर बहरैन की “वअद” पार्टी के नेता गिरफ्तार

बहरैन के नेशनल डेमोक्रेटिक एक्शन सोसायटी (वअद) के नेता इब्राहिम शरीफ़ को लेबनान से वापसी पर बहरैन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का कारण उनके हालिया बयान थे, जिनमें उन्होंने अरब जनता से अपील की थी कि वे ज़ायोनी कब्ज़े के खिलाफ डटकर खड़े हों और इस शासन का बहिष्कार करें।

अहलेबैत (अ) न्यूज़ एजेंसी — अबना के अनुसार, बहरैन केअधिकारियों ने इब्राहिम शरीफ़ को एयरपोर्ट पर तुरंत हिरासत में ले लिया। उन्होंने इस्राईल के कब्ज़े के खिलाफ प्रतिरोध की अपील की थी और इस्राईल के बहिष्कार का समर्थन किया था। उन्होंने फ़िलिस्तीन और लेबनान में इस्राईली अपराधों पर अरब देशों की चुप्पी की भी कड़ी आलोचना की थी।

बहरैन के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ़ इंवेस्टिगेशन एंड इंटरोगेशन ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि शरीफ़ की गिरफ्तारी "गलत जानकारी फैलाने" और "मित्र अरब देशों के अपमान" करने के आरोप में की गई है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मामला अभियोजन विभाग को भेज दिया गया है।

