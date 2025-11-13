सरकार ने जनता को आतंकियों के सामने बे-सहारा छोड़ दिया 

पाकिस्तान मजलिस-ए-वहत-ए-मुस्लिमीन के अध्यक्ष, सीनेटर राजा नासिर अब्बास जाफ़री ने इस्लामाबाद अदालत में हुए धमाके की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई है, जबकि जनता की जान-माल सुरक्षित नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह सत्ता की लड़ाई देश की बुनियाद को हिला रही है। सरकार ने लोगों को आतंकियों के सामने बिल्कुल असुरक्षित छोड़ दिया है और नागरिक लगातार असुरक्षा की स्थिति में जी रहे हैं।

राजा नासिर ने जोर देकर कहा कि राजधानी के एक अहम स्थान पर धमाका होना सरकार की सुरक्षा प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

गृह मंत्री पाकिस्तान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बेगुनाह जनता पर अत्याचार और दबाव डालने से थोड़ा वक्त मिल जाए तो इस्लामाबाद की स्थिति पर भी नज़र डालें। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना कायराना हरकत है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि सरकारी संस्थाएं आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने में नाकाम दिखाई देती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को नए सिरे से तैयार करना ज़रूरी है।

राज्य नासिर अब्बास ने शहीदों और घायलों के परिवारों से संवेदना व्यक्त की और प्रभावित लोगों के लिए सब्र और घायलों की जल्द से जल्द स्वास्थ्य-लाभ की दुआ की।