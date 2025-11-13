ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की आड़ में भारतीय कंपनियां अमेरिका के निशाने पर

अमेरिका ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के आरोप में भारत समेत 6 देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन उत्पादन में मदद करने के आरोप लगाते हुए लगाए हैं। इसमें भारत, चीन, तुर्की और यूएई सहित छह देशों की 32 कंपनियों और व्यक्ति शामिल हैं। यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र की ओर ईरान पर पुनः लगाए गए प्रतिबंधों के समर्थन में बताई जा रही है।

अमेरिका की ओर से बुधवार को लगाए गए प्रतिबंधों में भारत की फर्में और व्यक्ति भी शामिल हैं। भारत की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अमेरिका ने यह कदम भारत और ट्रंप प्रशासन के बीच चल रही टैरिफ वार्ता के बीच उठाया है। अमेरिका के इस कदम से भारत की इन कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।