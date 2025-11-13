नेतन्याहू को शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण, क्या गिरफ्तार करेंगे ममदानी 

1 जनवरी 2025 में जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर के तौर पर शपथ लेंगे। ममदानी ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि अगर वे मेयर बने तो ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क शहर में घुसते ही गिरफ्तार करेंगे.। पिछले महीने एक इंटरव्यू में भी ममदानी ये बात दोहराई थी।

दरअसल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने 21 नवंबर 2024 का नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। नेतन्याहू पर आरोप हैं कि उन्होंने गज़्जा में नागरिकों को जीवन यापन के लिए जरूरी वस्तुओं से जानबूझकर वंचित किया। इस बीच, न्यूयॉर्क की काउंसिल सदस्य इना वर्निकोव ने नेतन्याहू को 1 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क आने का निमंत्रण भेजा। इसी दिन ममदानी शपथ भी ले रहे हैं।

