वियना में आईएईए प्रमुख से मिले ईरान, रूस और चीन के प्रतिनिधि

वियना स्थित अंतरराष्ट्रीय संगठनों में ईरान, रूस और चीन के प्रतिनिधियों ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफेल ग्रोसी से मुलाक़ात की और आगामी IAEA गवर्नर्स बोर्ड की बैठक पर चर्चा की।

रूस के प्रतिनिधि मिखाइल उल्यानोव ने बैठक के बाद कहा कि “ईरान के परमाणु कार्यक्रम में रूस, चीन और ईरान प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इन देशों के निर्णय इस मामले की दिशा तय करते हैं।

उन्होंने कहा कि यूरोपीय त्रिकोण यानि ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को अपनी राय देने का अधिकार है, लेकिन उनकी रचनात्मक भूमिका निभाने की क्षमता पर गंभीर संदेह है।

बता दें कि IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की आगामी बैठक 28 से 30 नवंबर को वियना में आयोजित की जाएगी।

