ईरान, दुश्मन जासूस एजेंसी का नेटवर्क तबाह

ईरानी बलों ने दुश्मन की जासूसी एजेंसियों से जुड़ा एक नेटवर्क तबाह करने मे सफलता पाई है।

किरमान के लोक अभियोजक महदी बख्शी ने कहा कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (आईआरजीसी) की खुफिया शाखा द्वारा की गई व्यापक और सटीक कार्रवाई में अमेरिका और इस्राईल की खुफिया एजेंसियों के निर्देश पर काम करने वाला एक नेटवर्क देश के कई प्रांतों में पहचान कर नष्ट कर दिया गया।

बख्शी ने कहा कि दुश्मन ईरान की आंतरिक स्थिरता और शांति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस्राईल, जो क्षेत्र में अमेरिका का एजेंट है, 12 दिन की लड़ाई में असफलता के बाद अब अपनी सैन्य पराजय की भरपाई करने के लिए ईरान की आंतरिक सुरक्षा को निशाना बनाने की नीति अपना रहा है।

उन्होंने बताया कि इस्राईल ने कुछ भटके और देशद्रोही तत्वों का एक नेटवर्क तैयार किया था, जो 2025 की शीत ऋतु के दूसरे हिस्से में देश की सुरक्षा के खिलाफ हरकत करने की योजना बना रहा था, लेकिन आईआरजीसी के खुफिया बलों की सतर्कता और अल्लाह की मेहरबानी से इस नेटवर्क के सभी सदस्यों को पहचान कर गिरफ्तार कर लिया।

