सूडान, आरएसएफ़ में 85 प्रतिशत लड़ाके विदेशी  

सूडान के दारफुर प्रांत के गवर्नर मनी आर्को मनावी ने कहा है कि रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के 85 प्रतिशत से अधिक सदस्य विदेशी नागरिक हैं, जिन्हें पड़ोसी देशों से सूडान लाया गया है।

अल-मयादीन चैनल के अनुसार, मनी आर्को मनावी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्ष पर लिखा कि “शायद बहुत लोगों को यह बात पता न हो, लेकिन यह समूह सूडान का नहीं बल्कि विदेशी ताकतों का है और यह देश की एकता व भविष्य के लिए गंभीर खतरा है।”

मनावी ने कहा कि आंतरिक संघर्षों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया जाना चाहिए और सूडान की संप्रभुता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता को सेना के इर्द-गिर्द मजबूत किया जाना चाहिए।

रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि चाड, नाइजर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के भाड़े के सैनिक RSF बलों में शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की पिछली रिपोर्टों में भी पश्चिमी सीमाओं से लड़ाकों के प्रवेश और कुछ क्षेत्रीय शक्तियों के समर्थन की पुष्टि की गई थी।

मनावी का बयान हाल के महीनों में उनकी उन लगातार चेतावनियों का हिस्सा हैं जिनमें उन्होंने विदेशी प्रभाव का मुकाबला करने और राष्ट्रीय सेना का समर्थन करने पर जोर दिया है।



