कज़ाख़िस्तान  अब्राहम समझौते में शामिल, ट्रम्प की हमास को धमकी 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि कज़ाख़िस्तान इस्राईल के साथ शांति समझौते “अब्राहम अकॉर्ड” में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि उनके दूसरे कार्यकाल में यह पहला देश है जो इस समझौते का हिस्सा बना है, और जल्द ही और भी देश इसमें शामिल होंगे।

ट्रम्प ने कहा कि उनकी इस्राईली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कज़ाख़ राष्ट्रपति क़ासिम तोकायेव से टेलीफ़ोन पर सकारात्मक बातचीत हुई। तोकायेव ने ट्रम्प की विदेश नीति की तारीफ़ करते हुए कहा कि ट्रम्प ने आठ युद्धों को समाप्त किया है।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि ईरान ने अमेरिका से प्रतिबंध हटाने की अपील की है, और वह इस पर विचार करने को तैयार हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमास ने अपने वादों का पालन नहीं किया, तो उसे गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ेगा।

ट्रम्प ने कहा कि जल्द ही ग़ज़्ज़ा में अंतरराष्ट्रीय फ़ोर्स तैनात की जाएगी ताकि हालात को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने उज्बेकिस्तान के साथ 35 अरब डॉलर के व्यापारिक समझौते का ऐलान किया, जो आने वाले तीन वर्षों में निवेश के रूप में लागू किया जाएगा।

